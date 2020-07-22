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Ölmekten komşuları son anda kurtardı

Ölmekten komşuları son anda kurtardı
Ölmekten komşuları son anda kurtardı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında evde mahsur kalan 1 kişi komşuları tarafından kapının kırılması sonucunda ölmekten son anda kurtarıldı.

Osmaneli ilçesi Beşevler köyünde B.C.'ye ait tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri ve dumanları gören köy sakinleri durumu hemen itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Evde yangın sırasında tek başına olan engeli İ.C., dumanların arasında kaldı. Engelli vatandaş, köylüler ve itfaiyelerin çalışması sonucunda kapı kırılarak dışarı çıkartıldı.

Dumandan etkilenen İ. C., tedavisi yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Osmaneli itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Dumandan etkilenen İ.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zuhal Zengin
 

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