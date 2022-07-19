Ölmez: 'Yüzme biliyorsanız denizi, bilmiyorsanız havuzu tercih etmeli'

Ankara'daki Sinpaş İncek Blue Çarşı'daki Atlas Yüzme Spor Kulübü'nün kurucusu ve Fenerbahçe Yüzme Okulu'nun işletmecisi olan Seda Ölmez, yazın sıcak döneminde yüzerek serinlemek isteyenlerin aklına gelen ''Havuzda mı yüzmeliyim yoksa denizde mi'' sorusuna cevap verdi. sorusuna yanıt verdi. Koronavirüs vakalarının sayısında artış olduğunu hatırlatan Ölmez, “Eğer yüzme biliyorsanız, denizi tercih etmenizde fayda var. Çünkü binlerce kişinin girdiği küçük havuzlara oranla denizin daha temiz olduğunu söylemek mümkün” dedi.

''Acemiyseniz havuz daha güvenli''

Yüzme konusunda acemi olanlara ve yeni yeni yüzme öğrenenlere havuza girmelerini öneren Seda Ölmez, “Havuzda yüzme öğrenmek çok daha güvenli. Suya girdiğinizde de yanınızda mutlaka yüzme bilen biri bulunmalı. Yüzme tekniklerinizi geliştirmek istiyorsanız, yine profesyonel bir uzman eşliğinde havuzda eğitim almalısınız. Koronavirüs vakalarının yeniden tırmanışa geçtiği bu dönemde havuzda diğer tatilcilerle aranızdaki mesafeyi korumanızda da fayda var” diye konuştu.

''Yüzme spor ve eğlenceyi birlikte sunuyor''

Ölmez, denizde yüzmeyi öğrenmenin de mümkün olabileceğini belirterek, burada ise suyun sığ olmasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Yüzmenin en faydalı spor dallarından biri olduğunu hatırlatan Ölmez, fırsatı olanlara bol bol yüzmeleri tavsiyesinde bulundu. Antrenör Ölmez, ''Sıcak yaz günlerinde hem serinlemek, hem eğlenceli vakit geçirmek hem de spor yapmanın en güzel yolu yüzmek. Denizde ya da havuzda, gerekli önlemleri alarak bol bol yüzün. Neredeyse tüm vücut kaslarını çalıştıran bu spor hem kaslarınız hem de omurga sağlığınız açısından çok yararlı. Yüzmenin bir başka faydası da denge ve koordinasyonu artırması. Kilo vermek isteyenlere de yüzmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü sadece 1 saat yüzdüğünüzde yaklaşık 500 kalori harcamış oluyorsunuz'' diye konuştu.