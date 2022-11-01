Olta balıkçıları sisli havada 'rastgele' dedi

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sisli havada balığın bol olduğunu düşünen deniz tutkunları Sarıyer sahiline gelerek balık avına çıktı. "Rastgele'' diyerek denize oltalarını sallayan balıkçılar, heyecanla beklemeye başladı.

Sisli havada balık tutan Erol Günaydın, "Sisin olumsuz bir yanı yok, bizim için olumlu. Biz sisin daha bol balık getireceğine inanıyoruz. Bu inancımızı da halen sürdürüyoruz. Zaten sabah saatlerinde bir tane aldık. Umarım böyle devam eder. İnancımızı yitirmiş değiliz'' dedi.

Batuhan Altınbaş



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.