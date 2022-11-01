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Olta balıkçıları sisli havada 'rastgele' dedi

Olta balıkçıları sisli havada 'rastgele' dedi
Olta balıkçıları sisli havada 'rastgele' dedi

Mega kent İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sisli havayı fırsat bilen olta balıkçıları sahillere koştu. Sisli havanın bereket getirdiğini söyleyen balıkçılar, Sarıyer sahilinde "rastgele" diyerek oltalarını denize salladı.

Olta balıkçıları sisli havada 'rastgele' dedi - Tıkla İzle

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sisli havada balığın bol olduğunu düşünen deniz tutkunları Sarıyer sahiline gelerek balık avına çıktı. "Rastgele'' diyerek denize oltalarını sallayan balıkçılar, heyecanla beklemeye başladı.

Sisli havada balık tutan Erol Günaydın, "Sisin olumsuz bir yanı yok, bizim için olumlu. Biz sisin daha bol balık getireceğine inanıyoruz. Bu inancımızı da halen sürdürüyoruz. Zaten sabah saatlerinde bir tane aldık. Umarım böyle devam eder. İnancımızı yitirmiş değiliz'' dedi.

Batuhan Altınbaş
 

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