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‘Oltalama' yöntemiyle 208 kişiden 1 milyon 850 bin liralık vurgun

‘Oltalama' yöntemiyle 208 kişiden 1 milyon 850 bin liralık vurgun
‘Oltalama' yöntemiyle 208 kişiden 1 milyon 850 bin liralık vurgun

Konya’da, araç kiralama firmalarının web sitelerini site isminden harf değişikliği yaparak aynı şekilde tasarlayan ve oltalama (phishing) yöntemiyle araç kiralamak isteyen 208 kişiden 1 milyon 850 bin lira dolandıran 19 şüpheli, Konya merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kurumsal araç kiralama firmalarının web sitelerini kopyalayarak site isminde harf değişikliği yapıp ‘oltalama' yöntemiyle hazırladıkları kopya sitelere sosyal medya üzerinden reklam veren şüpheliler, araç kiralamak isteyen çok sayıda vatandaşı ağlarına düşürdü. Araç kiralamak isteyen vatandaşlardan sigorta, kasko peşinatı gibi ücretler talep eden kişiler tarafından dolandırıldığını anlayan vatandaşların müracaatını değerlendiren Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

E-Ticaret Bilgi Platformu'ndaki sorgulama bölümünden sorgulama yapılabilir

Konya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "En basit şekliyle internet kullanıcılarının önce farklı firmaların fiyatlarını araştırması dolandırıcıların fark edilmesinde etkili olacaktır. Araç veya farklı kiralamalarda, ceza ödemelerinde bankacılık işlemlerinde sıklıkla karşılaşılan kopya sitelerle dolandırıcılık yöntemine karşı önlem olarak URL adreslerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Kopya sitelerin adres çubuğundaki site isim bilgilerinde harf değişikliği, eksik ya da fazla harf kullanılabiliyor. Kurumsal kiralama şirketlerinin destek ve iletişim numaraları 444'lü numaralardır. Whatsapp hattı üzerinden veya başkaları adına havale/EFT gibi talepte bulunmaz. En önemli nokta ise Ticaret Bakanlığı bünyesinde E- Ticaret Bilgi Platformu'ndaki sorgulama bölümünden sorgulama yapılabilir. https://www.eticaret.gov.tr/ adresinden girilerek anahtar kelimeyle yapılan aramada, doğrulanmış site sütununda yeşil tiki görmek güvenle alışveriş yapılabileceğini gösterir" denildi.

İbrahim Yetkin

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