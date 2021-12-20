Oltaya balık yerine yarasa takıldı

Keban Baraj gölü kıyısına balığa giden Ferat Adıyaman, oltasını tavuk parçası takarak suya attı. Balık geldiğini zannederek oltasını çeken Adıyaman, takılan yarasayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından eldiven takan Adıyaman, yarasayı kancadan kurtardı. Kısa bir pansumanda yapan Adıyaman daha sonra yarasayı doğaya geri saldı.

Balık tutmak için Keban ilçesine baraj kenarına gittiğini belirten Ferat Adıyaman, “Balık tutmak için kancaya tavuk parçası taktım. Olta hareketlenince balık vurdu zannettim ve çekmeye başladım. Çekince görüm ki balık yerine yarasa takılmış. Gündüz vakti gerçekten şaşırdım. Eldiven taktım ve yarasayı kurtarıp doğaya saldım” dedi.

Kamil Can Kılıç

