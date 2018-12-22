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Oltayla 21 kiloluk dev kılıç balığı yakaladı

Oltayla 21 kiloluk dev kılıç balığı yakaladı
Oltayla 21 kiloluk dev kılıç balığı yakaladı

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir vatandaş, oltayla 21 kiloluk dev bir kılıç balığı yakalamayı başardı.

Aliağa ilçesinde kıyıda zaman zaman oltayla balık tutan Emre Tüfek'in oltasına 1.75 boyunda, 21 kilo ağırlığında dev bir kılıç balığı takıldı. Tüfek, balığı kıyıya çekmek için büyük çaba sarf etti. Balığı görünce çok heyecanlandığını söyleyen Tüfek, "Rüya gibi bir andı. Kılıç balığı yakalamayı gerçekten her zaman hayal etmişimdir, kısmet bugüneymiş. Gerçekten çok zorlu bir mücadele oldu ama ben her zaman balığı yakalayacağıma inandım. Biraz zorlu bir mücadele oldu ama başardım. Gerçekten kılıç balığı yakalamak herkesin harcı değil, ama umuyorum benden daha da büyüklerini yakalarlar. Daha önce de kıyıda rekorlarım var" dedi.

Nimet Ergün - İsmail Hakkı Ergün
 

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