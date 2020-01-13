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Oltu'da kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı

Oltu'da kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
Oltu'da kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı

Erzurum’un Oltu ilçesinde beklenen kar sonunda yağdı. Dün gece yarısında başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıksız devam etti. Gece boyu devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Oltu Belediyesi karla mücadele ekipleri buzlanmaya karşı caddelerde tuzlama çalışma yaptılar.
Oltulu 72 yaşındaki Sürmeli Pişmiş, “Sabah kalktığımda kar yağmıştı. Mecbur kaldım karları temizlemeye. Kar yağması iyidir, büyüklerimden duyduğum bizim memleketimize ne kadar çok kar yağarsa baharda sularımız daha çok olur, bolluk olmasına nişanedir. Yine de Nisan-Mayıs aylarında yağmur yağar inşallah” dedi.
Oltu esnafından Muhsin Şimşek ise, “Bugün 13 Ocak 2020. İlçe merkezine yağan ilk kar çok sevinçle karşıladık, uzun zamandır yağmıyordu, yağmadığı için hava güzeldi. Ama ortalıkta hastalık falan vardı kar mikrobu kırar derler eskilerimiz bolluk berekettir çok sevinçliyiz, mutluyuz biraz da huzurluyuz” dedi.

Dursun Murat Aydın
 

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