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Oltu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Oltu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Oltu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Erzurum’un Oltu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Oltu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 ağır yaralı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, kaza, saba 06.00 sıralarında Oltu Başaklı köyü yol üzerinde meydana geldi. Şahmettin Ziyaoğlu (57) yönetimindeki 34 PL 9571 plakalı otomobil Erzurum'dan Oltu istikametinde seyir halindeyken Oltu'ya 18 kilometre kala Oltu Başaklı köyü mevkiinde şarampole uçtu. Otomobil içerinde bulunan 5 kişiden 3'ü ağır yaralanırken 2'si kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Şahmettin Ziyaoğlu (57), Leyla Ziyaoğlu (50) ve Didem Kozanoğlu (12) ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Didem Kozanoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Erzurum'a sevk edildi. Araç içerisinde hayatını kaybeden 65-70 yaşları arasında bir erkek ve bir kadının kimlik bilgilerine ise henüz ulaşılamadı.

Dursun Murat Aydın
 

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