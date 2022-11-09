Ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Kasım günü saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ray Sokak'ta yürüyen vatandaşlar, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebek, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bebeği bırakan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin bebeğin annesi H.M. (38) olduğunu belirledi. H.M.'nin, evde doğum yaptığı, sonrasında da 4 yaşındaki kızını bindirdiği bebek arabasına, yeni doğurduğu bebeği de beze sarıp, poşetle koyduğu belirlendi. Kadının daha sonra bölgeye geldiği ve içinde bebek cesedi olan poşeti, yol kenarına bıraktığı tespit edildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen H.M., ifadesinde, “Hamile kaldıktan sonra bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım. Bu süre zarfında eşim anlamasın diye geniş ve bol elbiseler giydim. Olay günü evde temizlik yaparken birden sancı hissettim ve bebeğin doğmuş olduğunu gördüm. Nefes almadığını ve ölü olduğunu fark edince; beze sarıp poşete koydum. Sonra da götürüp, bıraktım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M., “ölüme sebebiyet vermekten” tutuklandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya



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