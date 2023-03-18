Ölü caretta caretta Altınova sahilinde kıyıya vurdu

Altınova Hersek Plajı Kadın Plajının ortasında kıyıya vuran ölü caretta carettayı fark eden vatandaşlar durumu Altınova Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekipleri kıyıya ölü olarak vuran deniz kaplumbağasını bulunduğu bölgeden aldı. Akdeniz sularında yaşadığı bilinen ve nadiren Ege ve Marmara Denizi'nde görülen deniz kaplumbağası caretta caretta nesli tükenmekte olan türler arasında yer alıyor.

Kesin koruma altına alınan iri başlı deniz kaplumbağası caretta carettanın ölüm nedeni yetkililerce araştırılıyor.

Öte yandan, 2022 yılında Altınova Tokmak köyü mevkii sahilinde kıyıya ölü caretta caretta vurmuştu.

Mehmet Mercan

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