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Ölüdeniz'de aynı kişiye ait iki ayrı iş yeri aynı anda kundaklandı

Ölüdeniz'de aynı kişiye ait iki ayrı iş yeri aynı anda kundaklandı
Ölüdeniz'de aynı kişiye ait iki ayrı iş yeri aynı anda kundaklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde aynı kişiye ait farklı noktalardaki iki iş yeri sabah saatlerinde aynı saatte kundaklandı.

Ölüdeniz’de aynı kişiye ait iki ayrı iş yeri aynı anda kundaklandı - Tıkla İzle

Fethiye Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesinde bulunan iş yerinde saat 05:20'de yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerin olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup amirliği, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. İş yerindeki yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı.

Bekir Tosun - Murat Yalçın

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