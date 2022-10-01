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Ölüdeniz'de mahsur kalan turist kurtarıldı

Ölüdeniz'de mahsur kalan turist kurtarıldı
Ölüdeniz'de mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken mahsur kalan turist, Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İngiliz uyruklu Ryan James Enfani, Ölüdeniz Deve Plajı bölgesinde yürüyüş yaparken ayağını burktu. Yaşadığı olay sonrası turist Enfani yönünü kaybetti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, bölgeye Ölüdeniz Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan JAK timi, Deve Plajı bölgesinde Ryan James Enfani'ye ulaştı. İngiliz vatandaş Enfani, yapılan ilk yardımın ardından dağlık alandan indirilerek ambulansla hastaneye sevk edildi. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Murat Yalçın

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