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Ölüm arkadaşını ziyarete geldiği, binada yakaladı

Ölüm arkadaşını ziyarete geldiği, binada yakaladı
Ölüm arkadaşını ziyarete geldiği, binada yakaladı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 60 yaşındaki adam, hasta olan arkadaşını ziyarete gittiği apartmanda merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.

Ölüm arkadaşını ziyarete geldiği, binada yakaladı - Tıkla İzle

Olay saat 09.00 sırasında Liman Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre birinci katta yaşayan hasta arkadaşını ziyarete gelen Melih Demirel, merdivenlerden dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Giriş kapısı önünde Demirel'i hareketsiz şekilde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Demirel'in hayatını kaybettiği belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Demirel'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

İsa Akar - Ertuğrul Gün
 

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