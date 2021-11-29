Ölüm göz göre göre geldi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Pusatlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 06 COV 570 plakalı hafif ticari araç ile 38 UK 456 plakalı otomobil kaza yaptı.

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Döndü A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Döndü A.'nın cenazesi, Cücün Mahallesi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Öte yandan meydana gelen kaza, çevrede bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 38 AK 456 plakalı otomobilin tali yoldan çıkan 06 COV 570 plakalı otomobille çarpışması yer alıyor.

Murat Gürbüzler



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