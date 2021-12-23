Ölüm içkisi bilançosu! 17 şehirde 79 can kaybı

Türkiye'de Aralık ayı içerisinde sahte içki tüketimi nedeniyle ölümlerde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşanan ölümlere ilişkin haberler bir çok ilden gelmeye devam ediyor. Aralık ayı içerisinde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 17 şehirde toplam 79 kişi hayatını haybetti.

İşte ölümlerin yaşandığı iller

İstanbul: 30

Gaziantep: 6

Antalya: 6

Çorum: 5

Sivas: 5

Mersin: 4

Kahramanmaraş: 4

Afyonkarahisar: 3

Tekirdağ: 3

Erzincan: 2

Yalova: 2

Kocaeli: 2

Ordu: 2

Zonguldak: 2

Şanlıurfa: 1

Ankara: 1

Adıyaman: 1