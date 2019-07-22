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Ölüm köprüsü

Ölüm köprüsü
Ölüm köprüsü

Balıkesir’in Külefli Mahallesi’nde bulunan ve günde yüzlerce aracın üzerinden geçtiği köprü bugüne kadar meydana gelen ve bazıları ölümle sonuçlanan bir çok kazaya rağmen yenilenmediğinden ölüme davetiye çıkarıyor.

Bandırma'nın Külefli Mahallesi'ni merkeze bağlayan 10 kilometrelik yol üzerinde bulunan Habibullah Köprüsü'nün durumu adeta ölüme davetiye çıkarıyor. Son olarak meydana gelen trafik kazasında E.O. adlı vatandaşın hayatını kaybetmesi ardından Külefli Mahallesi sakinleri köprülerinin yenilenmesi ve mahallelerini Bandırma'ya bağlayan yolun genişletilmesini istiyor.

Mahalle sakinlerinden aynı zamanda Bandırma Belediyesi Meclis Üyesi görevini yürüten Erol Çakır, köprünün yenilenmesi için daha önce mahalleye gelen siyasilerin sözler verdiğini ancak bu sözlerin tutulmadığını ifade ederek, " Bu köprü Bandırma Külefli arasında Habibullah Köprüsü olarak ismi geçiyor. Bu köprüde her gün kazalar oluyor. Yine bir arkadaşımız kaza sonucu vefat etti. Bu köprünün bir an önce olmasını istiyoruz. Bu yol aynı zamanda Manyas Grup Yolu olarak kullanıldığı için işlek bir yol. Her gün yüzlerce araç geçiyor. Sıkça buradan geçen araçlar yolun ve köprünün darlığı nedeniyle dereye uçuyor. Daha fazla arkadaşımızı kaybetmek istemiyoruz. Biz de bu yolun takipçisiyiz. Yolun dar olması nedeniyle iki araç yan yana geçemiyor. Köprünün iki yanı da viraj olduğundan gelen araçlar kontrolünü yitirerek dereye uçuyor" dedi.

Mahalle Muhtar Azası Osman Atçı ise, "Köprünün bir an önce düzeltilmesi gerekli. Bu ilk kaza değil. Bir çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi" diye konuştu. Bir süre önce oğlunun da köprüde bir kaza geçirerek yaralandığını belirten Mahalle sakinlerinden Recep Özçalık "Benim oğlumda burada kaza yaptı. Bu köprünün bir an önce düzeltilmesini yetkililerden istiyorum" derken, köprünün bir başka kazazedesi Hüseyin Dede ise, "Köprüde bir çok kaza oluyor. Bu köprünün değişmesini istiyoruz. Bende burada kaza yaptım. Yaralandım" diye konuştu.  

İbrahim Aldemir

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