Ölüm teğet geçti

Dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Samsun'da meydana gelen kazalarda yayaların ve sürücülerin dikkatsizliği ilginç kazalara neden oldu.

AVM önünde hatalı park kazası

Motosiklet kazası, Canik ilçesinde Piazza AVM önünde hatalı park ve dikkatsizlik yüzünden meydana geldi. KGYS kamerası tarafından kaydedilen kazada, bir sürücü otomobilini yolun kenarına park etti. Hem hatalı park yapan hem de araçtan kontrolsüz şekilde inen sürücünün açtığı kapı motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü o sırada yanından geçen dolmuşun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Furkan Abrek Ünal



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