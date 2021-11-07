Ölüm yağan otomobilde 1 yaşındaki bebeğin yüzü kanlar içinde kaldı

Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı.

Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi. Dün akşam saatlerinde Yusuf Mercan çocuklarını görme izninde alıp birlikte vakit geçirdikten sonra, eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi. Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı.

Burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Kınçak iddiaya göre, belindeki tabancayı çıkararak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı.

Olayda araç içerisinde bulunan ve Kınçak'ın tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği eski damat Yusuf Mercan ağır yaralanırken, baba Mevlüt, anne Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Mevlüt, Şefika ve Hatice Mercan Çıkrık Belde Mezarlığı'nda gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı. Anneanne Hanife Mutlu ise merkeze bağlı İsmailköy'de toprağa verildi.

Olaydan birkaç saat önce katil zanlısının alkol aldığı ortaya çıktı

Cinayeti işleyen Kınçak'ın, icra meselesi yüzünden geçtiğimiz günlerde eski dünürü Mevlüt Mercan ile konuştuğu ancak Mercan'ın buna olumlu karşılık vermediği öğrenildi. Dün ise eski damadını ve dünürünü aynı araç içerisinde gören Kınçak'ın olaydan birkaç saat önce alkol aldığı ve alkollü bir şekilde dünürleri ile tartıştığı ve sonrasında cinayetin işlendiği kaydedildi.

Katil zanlısı görgü tanıklarına ‘çocuğu alın' diyerek kaçtı

Olay esnasında alkollü olduğu ortaya çıkan Kınçak'ın, tartışmanın alevlenmesi üzerine bir anda silahına sarılıp otomobilin kapısını açarak içeriyi yaylım ateşine tuttuğu kaydedildi. Açılan ateşte aracın içerisinde ölen Hatice Mercan'ın 1 yaşındaki M.C.G. isimli çocuğunu fark eden Kınçak'ın daha sonra kendisini sakinleştirmek için gelen çevredeki vatandaşlara, içerde çocuk olduğunu ve onu almalarını istediğini söylediği kaydedildi. Kınçak'ın daha sonra kendi otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Bebeğin yüzü kanlar içinde kaldı

Görgü tanıklarından alınan bilgide olayda dehşet verici bir detaya ulaşıldı. Cinayeti işleyen katil zanlısı çevredekilere içerdeki bebeği almalarını isteyerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Bunun üzerine bir kişi bebeği ölüm yağan otomobilin içinden aldı. Yüzü öldürülen kişilerin sıçrayan kanlarından dolayı kıpkırmızı olan minik çocuğun, önce vurulduğunu düşünen görgü tanıkları daha sonra bebeği 112 Acil servis görevlilerine verdi. Sağlık görevlilerin yaptıkları kontrolde çocuğun vurulmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Katil zanlısının 170 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

Olaydan sonra kaçan ve firarı yaklaşık 3 saat süren Kınçak, beldeye yaklaşık yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Beyyazı beldesinde güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Kınçak'ın, geçirildiği sağlık kontrolünde yaklaşık 170 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Şahsın jandarmadaki ifade alma süreci devam ederken, yarın ise adliyeye çıkarılması bekleniyor.

Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Gökten Ceylan



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