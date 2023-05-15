Ölüm yaşlı çifti bir adımla böyle ayırdı

Kaza, 12 Mayıs Cumartesi gecesi saat 23.40 sıralarında Sapanca'nın Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki Adile Balcı'ya, Alaattin A. (21) idaresindeki 34 PH 0184 plakalı Audi marka otomobil çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yolun kenarında bulunan inşaat alanına düşen kadına yardım etmek isteyen sürücü Alaattin A. da aynı yere düşerek yaralandı. Bu esnada İsmail Ş. (22) yönetimindeki 41 JB 066 plakalı hafif ticari araç, Alaattin A.'nın otomobili ile kazaya yardım etmek için aracını park eden İrfan D. (22) idaresindeki 54 SA 275 plakalı Toyota marka otomobile çarptı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında; otomobilin çarptığı yaya Adile Balcı, çarptığı kadına yardım etmek istediği esnada inşaat alanına düşen Alaattin A. ile 41 JB 066 plakalı hafif ticari araç içerisinde bulunan Seval Ş. ve Sinem Ş. isimli 4 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralanan Adile Balcı kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; yaşlı çiftin yolun karşısına geçmek istediği esnada, otomobilin kadına çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadının, bir adım gerisindeki eşinin ise çaresizce ona yardım etmek için peşinden koştuğu anlar görüldü.

Eşinin elini son kez tutmuş

Öte yandan, kaza esnasında Adile Balcı'nın yanında olan ve yardım bekledikleri esnada eşinin elini bir an bile bırakmayan adamın görüntüleri de yürekleri dağladı.

Batuhan Saçar

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