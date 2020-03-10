Ölüm yolunda 5 ayda üçüncü kaza: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye–Nurdağı kara yolu Kurudere mevkisinde İ.C. idaresindeki 80 AT 052 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki toprak yığınına çarparak durması sonucu otomobil, 30 metre aşağıda bulunan dereye düşmekten son anda kurtuldu.

Meydana gelen feci kazada sürücü ve yanında bulunan M.E. yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son 5 ay içerisinde 2 kazanın daha meydana geldiği yolda, geçen yıl Ekim ayında Nurdağı'nda öğretmenlik yapan Cemile Hoşça'nın idaresindeki otomobil yoldan çıkmış, dereye uçan otomobilin sürücüsü genç öğretmen feci kazada hayatını kaybetmişti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansımıştı. Bu kazadan bir ay sonra aynı bölgede meydana gelen bir başka kazada ise 2 kişi yaralanmıştı.

Art arda yaşanan kazalarda toplam 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmış, kazalar nedeniyle yol bölgedeki vatandaşlar ve sürücüler tarafından ölüm yolu olarak anılmaya başlanmıştı.

Mehmet Gökhan Özbal