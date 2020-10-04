Ölümcül hastalıkla 17 yıldır savaşıyor, sadece Haluk Levent'in şarkılarına tepki veriyor

Antalya'da yaşayan 29 yaşındaki Burak Yılmaz, ortaokul son sınıftayken bir anda gözlerinde sıkıntı yaşadı ve dengesini kaybederek düşmeler yaşamaya başladı. Okul döneminde basketbol oynayan, 2 metre boyundaki gencin durumunu başlarda ailesi durumu anlayamadı ancak ardından yaşananlar süreklilik kazanınca aile çocuklarını doktora götürdü. Yapılan tetkikler sonucu Yılmaz'a SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) teşhisi konuldu. Zaman ilerledikçe durumu daha da ağırlaşan Yılmaz, geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası ise konuşma, yemek yeme ve hareket fonksiyonlarını kaybederek yatağa mahkum oldu. Yılmaz ailesi, çocuklarının yakalandığı hastalığın tedavisinin olmadığını öğrenince ise adeta yıkıldı.

“Mikrop izin verdiği kadar tepki veriyor”

Yaklaşık 17 yıldır ölümcül hastalıkla yaşama savaşı veren talihsiz gencin annesi Serpil Yılmaz, oğlunun ilk başlarda destekle yürüyebildiğini ancak ardından yatağa mahkum olduğunu söyledi. Oğlunun ihtiyacı olduğunda bir bebek gibi sadece ‘anne' diyebildiğini aktaran Yılmaz, “Çocuğuma mikrop izin verdiği kadar bana tepki gösterebiliyor. O şekilde onun sıkıntısı olduğunu anlayabiliyorum. Başlarda kesit kesit görüyordu, şimdi biraz daha takip etmeye başladı çevresindekileri” dedi.

“Sadece Haluk Levent şarkılarına tepki veriyor”

Oğlunun Haluk Levent aşığı olduğunu dile getiren Yılmaz, sadece onun şarkılarına aşırı tepkiler verdiğini belirterek, “Haluk Levent'i çok seviyor, aşığı diyebilirim. Bütün şarkılarını ezbere biliyordu. Hatta bazen birlikte söylemeyi deniyor. Sesi de çok güzeldi. Morali bozuk olduğu zaman onu açıyorum hemen gülmeye, elini kolunu oynatmaya ve tepki vermeye başlıyor. Sadece Haluk Levent şarkılarına veriyor. Her zaman ona bu şarkıları çalıyorum. Onun gülüşü bu şekilde. Çok mutlu oluyor” ifadelerini kullandı.

“Hastalığa yakalananların ailelerine yardım edilmeli”

Bu hastalıktan birçok kişide bulunduğuna dikkat çeken Serpil Yılmaz, eşinin devlet memuru olduğu için bakıcı maaşı alamadıklarını ve oğlunun kişisel bakımları için verilen malzemelerin yetmeyerek maddi anlamda sıkıntı çektiklerini dile getirdi. Kimseden şahsi olarak kesinlikle yardım talep etmediğini vurgulayan Yılmaz, yetkililerin bez yardımının yanı sıra diğer malzemeler konusunda da bu hastalığa yakalanan kişilerin ailelerine destekte bulunması gerektiğini söyledi. Yılmaz, hastalığın tedavisi bulunması için de bilim insanlarına seslendi.

Suat Metin - Burak Yalman

