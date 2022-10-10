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Ölümden atlayarak kurtuldu

Ölümden atlayarak kurtuldu
Ölümden atlayarak kurtuldu

Kocaeli’de yokuştan inen beton mikseri, freni patlayınca önünde bulunan beton mikserine çarptı. Sürücü son anda araçtan atlayarak, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1474 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mercedes marka beton mikserinin yokuştan indiği esnada freni patladı. Freni patlayan araç önündeki 34 DE 0950 plakalı Mercedes marka başka bir beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton mikserinin şoför kabini ezilirken, sürücü ve yanında bulunan vatandaş kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü ve arkadaşının araçtan son anda atladıkları öğrenildi.

Hakan Öztürk - Mert Gürenç
 

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