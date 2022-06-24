İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ölümden dönen genç sahil güvenlik ekiplerine sarılarak teşekkür etti

Ölümden dönen genç sahil güvenlik ekiplerine sarılarak teşekkür etti
Ölümden dönen genç sahil güvenlik ekiplerine sarılarak teşekkür etti

Zonguldak’ta kayalardan denize düşen şahsın imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Bot yardımıyla kurtarılan 25 yaşındaki genç ekiplere sarılarak teşekkür etti.

Ölümden dönen genç sahil güvenlik ekiplerine sarılarak teşekkür etti - Tıkla İzle

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan kızlar plajı mevkiinde Tayfun K.,(25) isimli şahıs kayalardan dengesini kaybederek denize düştü. D

enizde çırpınan Tayfun K.'yi fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine itfaiye, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri boğulmak üzere olan şahsı kurtararak bota alındı.

Ölümden dönen genç hayatını kurtaran ekibe sarılarak teşekkür etti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Tayfun K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sertaç Özdemir
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.