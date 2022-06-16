Ölümden dönen öğretmen konuştu

Eskişehir 30 Ağustos Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Canan Tüzer, 2 Haziran tarihinde soluk borusuna kaçan kuru üzüm nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Nefessiz kalan Tüzer'i gören okul Müdür Yardımcısı Tuğba Altuntaş, Heimlich Manevrasıyla meslektaşını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine yardım isteyen Altuntaş'ın yanına Türkçe Öğretmeni Uğur Tiryaki koştu. Daha önce ilkyardım eğitimi alan Tiryaki, meslektaşını Heimlich Manevrası uygulayarak kurtardı. Olayın gerçekleştiği anlar ise okul içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından meslektaşına minnettar olduğunu dile getiren Canan Tüzer, ilkyardım eğitiminin hayati önemi olduğuna dikkat çekti. Kendisini ölümden kurtaran Uğur Tiryaki'nin Millî Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen “10 bin okul projesi” çerçevesinde ilkyardım eğitimi aldığını ve kendisinin ilk fırsatta ilkyardım öğreneceğini kaydetti.

“Ben Heimlich Manevrasını bilmiyorum ama en kısa zamanda öğreneceğim”

Meslektaşı Uğur Tiryaki tarafından kendisine uygulanan Heimlich Manevrası sayesinde boğulmaktan son anda kurtulduğunu belirten Canan Tüzer, “Teneffüs saatinde, öğretmenler odasında kuru üzüm yemeye başladım. Bu sırada nefes boruma kuru üzüm parçasının geçtiğini fark ettim. O sırada ayağa kalktım, ‘çöpe tüküreyim, öksüreyim ve çıksın' diye. Sonrasında nefes alamayınca bir an yere yığıldım ve bilincimi kaybettim. O sırada müdür yardımcısı Tuğba hocamız durumu fark edip Heimlich Manevrası yapmaya başlamış. Bayıldığım için beni taşıyamayınca, arkadaşım Uğur Tiryaki Heimlich Manevrasına devam etmiş ve ben tekrar nefes almaya başlamışım. Bakanlığımızın yaptığı ‘10 bin okul projesi' çerçevesinde ilkyardım eğitimi almıştı. Bu eğitim içerisinde de Heimlich Manevrası vardı. Bu eğitim sayesinde ben tekrar hayata döndüm. Bütün emeklerinden dolayı bakanımız, valimiz ve il milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Ben Heimlich Manevrasını bilmiyorum ama en kısa zamanda öğreneceğim. Kesinlikle hayati bir durum” diye konuştu.

“Bakanlığımızın verdiği eğitimin faydasını gördük”

Geçmişte ilkyardıma ihtiyacı olan öğrencilere de müdahalede bulunduklarını aktaran Türkçe Öğretmeni Uğur Tiryaki, “Olayı olduğu katta nöbetçiydim. Öğretmenler odasının kapısında beklerken bir hareketlilik olduğunu gördük. Arkadaşımızın boğazına kuru üzüm kaçmış ve Tuğba arkadaşımız müdahalede bulunmuş. Daha sonra gücünün yetmediğini söyleyince bana devretti. Ben de birkaç kez yaptım ve üçüncü yapışımda nefes alma sesinin geldiğini duydum. Sonra rahatlayıp bıraktık. Bakanlığımızın verdiği eğitimin faydasını gördük. Daha önce de bir öğrencimizin boğazına dili kaçmıştı, onu çıkarttık. İki öğrencimiz de nöbet geçirmişti ve onlara da müdahale ettik” dedi.

“Tam bayılmak üzereyken tuttum”

Boğulma tehlikesi geçiren meslektaşına ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını söyleyen Okul Müdür Yardımcısı Tuğba Altıntaş da, “Çok zor bir andı benim için, çünkü arkadaşımın üzüm aldığını gördüm. Çıkarmak için ayağı kalktığında bir şeylerin terse gittiğini anlamıştım. İlk müdahaleyi ben yaptım. Tam bayılmak üzereyken tuttum. 2-3 kere Heimlich Manevrası yapmaya çalıştım. O arada bayıldı. Taşıyamayınca diğer arkadaşımdan yardım istedim ve o geldi. Ben arkasından destek oldum. Çok şükür hayata geri döndü. 40-45 saniye kadar sürdü” ifadelerini kullandı.

Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot

