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Ölümden son anda kurtuldu !

Ölümden son anda kurtuldu !
Ölümden son anda kurtuldu !

Adana'da bir kişi kaldırımda dururken kamyonetin açılan kapağından bir vatandaşın sırtına dokunarak uyarmasıyla son anda kurtulurken, bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Ölümden son anda kurtuldu ! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yıldır market işleten Serdar Binici, geçtiğimiz 21 Şubat'ta saat 21.30 sıralarında iş yerinin önündeki malzemeleri toplamaya başladı. Bu sırada yanından geçen bir kişi, sırtına dokundu. Binici arkasını döndüğünde yoldan geçen kamyonetin kapağının açıldığını fark edince eğilip ölümden döndü.

Kamyonetin açılan kapağı, dükkanı geçtikten sonra bir evin duvarına çarptı. Bir süre 'şok' geçiren Binici, daha sonra kendine geldi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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