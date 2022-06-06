Ölüme böyle gitti

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tatkavaklı Mahallesi'nde ikamet eden Sinan Güler, bir grup arkadaşıyla birlikte devlet hastanesinin arkasındaki gölete gitti.

Sıcaktan bunalan Güler, arkadaşlarının tüm uyarılarına rağmen suya girdi. Yaşanan bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Bir süre sonra Güler, yüzerken gölet içinde kayboldu. Güler'i bulamayan arkadaşları 112'yi arayıp, yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye, 112 sağlık ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Bursa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar, gölette arama yaptı.

Yapılan arama sonucunda, dalgıç polisler Güler'in cansız bedenine ulaşarak göletten çıkardı. Kesin ölümünün belirlenmesi için Güler'in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.