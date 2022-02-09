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Ölüme böyle yürüdü

Ölüme böyle yürüdü
Ölüme böyle yürüdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karayolundan karşıya geçmek isteyen 40 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ölüme böyle yürüdü - Tıkla İzle

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Cihan D. (35) yönetimindeki 16 KCA 83 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Hülya Türkmen'e (40) çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine polis ve 112 ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde karşıya geçmek için yürüyen kadına arabanın çarptığı ve kadının çarpmanın etkisiyle ileriye fırlayıp yerde sürüklendiği görülüyor.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Salih Bilal Aslan
 

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