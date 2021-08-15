Ölüme terk edilen atlar yeni yuvalarında

Artvin'in Hopa ilçesinde bir tırın dorsesinde ölüme terk edilen atlar gönüllüler ve veteriner hekimler eşliğinde 10 gündür bakım ve tedavileri yapılıyordu.

Ruam tersi negatif çıkan ve karantina süreçlerinin tamamlayan atlar, kendileri ile ilgili hukuki süreç sona erene kadar yediemin olarak Ardanuç ilçesinde bir çiftliğe yerleştirildi. Sağlık durumları her geçen gün iyiye giden ve bakımları eksiksiz yapılan atların, çiftlikteki keyifleri yerinde.

Tırın kasasında içler acısı görüntülerinden uzak halleri yüreklere su serperken, kamuoyunda büyük yankı uyandıran atları görmek isteyenler çiftliğe koştu.

Tırın dorsesinde buldukları atlara göz yaşlarıyla müdahale eden gönüllüler 10 gün boyunca gece gündüz nöbet tutarak bakımlarını üstlendiler. Büyük mücadele veren gönüllüler, 33 atın hayatta kalmasında büyük rol oynadı.

Bitkin ve hasta olan 38 attan 5'i ölürken, bir at ise doğum yapmıştı. Yeni dünyaya gelen taya çiftliği ziyaret gelenler en büyük ilgiyi ona gösterdi.

Olay nasıl olmuştu?

Kars'tan Kırgızistan'da bir düğün ziyafeti için kesime götürülmek üzere bir tıra yüklenen ancak tır şoförü Sarp Sınır Kapısı'ndan geçemeyeceğini anlayınca Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan tır garajında ölüme terk edilen 38 at için gönüllüler ve sanatçılar seferber olmuştu. 6 Ağustos Cuma günü yaşanan olay sonrası Artvin Valiliğince, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, bitkin ve olan atlar tırdan indirilmiş polis bariyeri ile etrafı çekilerek bakımları ve tedavilerine başlanmıştı. Çipleri olmayan atlara ekiplerce çip takılırken, yapılan tedavilere rağmen 5 at ölürken, bir at ise doğum yapmıştı.

Adli ve idari soruşturma devam ederken atlarda sıkça görülen ruam hastalığı için test yapılmıştı. 72 saat sonra çıkan test sonucunda atların negatif olduğu anlaşılınca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 33 at ve bir tayı sahibinden alarak bakım ve korunmasına karar vermişti. Atların sahibi E. Ş'ye ise hayvan refahı yasası kapsamında toplam 35 bin 700 lira para cezası kesilirken, E.Ş, atları geri almak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne dilekçe verse de bu talebi kabul görmedi. Bunun üzerine atların sahibi olduğunu iddia eden şahıs, hukuksal yollara başvururken, atlar mahkeme süreci sona erinceye kadar bugün kamyonlara yüklenerek yediemin olarak Ardanuç ilçesindeki bir çiftliğe gönderildi.

Adem Güngör



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