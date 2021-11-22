Ölüme terk edilen göçmenleri, Türkiye kurtarıyor

Türk Sahil Güvenlik ekipleri hemen hemen her gün, Yunanistan unsurları tarafından motorları alınmış lastik botlar ve can salları içerisinde denizlerde ölüme terk edilen düzensiz göçmenleri kurtarmaya devam ediyor.

Alınan ihbarlar sonrası bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, bebek, çocuk demeden Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenleri kurtarmaya devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Ekim ayı boyunca Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde 24 farklı operasyonda 598 düzensiz göçmenin kurtarıldığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin denizlerde devriye görevinin devam ettiği ve yaşanabilecek olaylara karşı teyakkuzda bulunmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Onur Durmuş

