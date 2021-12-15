Ölümle burun buruna geldiler

Kaza, Kınalı mevkii Çeltik-Çerkezköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü önünde seyreden kamyonu geçmek için hatalı sollama yapınca, karşı şeritten gelen kamyonla karşı karşıya kaldı. Kamyon sürücüsü yoluna devam ederken, otomobil sürücüsü ise manevra yaparak kazayı hafif atlatılmasını sağladı. Kazada su kanalına devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralanarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Otomobildekilerin ölümle burun buruna geldikleri anlar kamerada

Yaşanan kaza anı ise karşı şeritten gelen kamyondaki kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonun yoluna devam ettiği sırada otomobil sürücüsünü hatalı sollama yaparak kamyonla karşılaştığı ve ani manevra yaparak kamyona çarpıp tarlaya doğru savrulduğu görülüyor.

Yusuf Eker