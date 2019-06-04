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Ölümle burun buruna gelen kaçak göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

Ölümle burun buruna gelen kaçak göçmenleri sahil güvenlik kurtardı
Ölümle burun buruna gelen kaçak göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Rodos adasına kaçmaya çalışırken botları batan düzensiz göçmeleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Ölümle burun buruna gelen kaçak göçmenleri sahil güvenlik kurtardı - Tıkla İzle

Datça açıklarında lastik bir botun battığı ihbarının ardından Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, deniz yüzeyince çok sayıda düzensiz göçmenle karşılaştı. Düzensiz göçmenler denizden sahil güvenlik botuna ardından tekneye alındı. 

Düzensiz göçmenlerin içinde 13 Filistin ve bir Suriye uyruklu olmak üzere 9 erkek, 1 kadın ve 4 çocuk olduğu tespit edildi. Kurtarılan 14 düzensiz göçmen sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Datça limanına ve oradan 112 Sağlık ekiplerine teslim edildiler. Kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  

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