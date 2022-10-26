Ölümlere neden olan scooterda bebeğini taşıdı

Son günlerde scooter kullanımı bir hayli arttı. Bu nedenle meydana gelen kazalarda en son Antalya'da iki genç hayatını kaybederken, bir süre önce de Adana'da bir beden eğitimi öğretmeni hayatını kaybetmişti. Adana'da daha önce bir hemşire ve iki genç scooter ile gezerken araç çarpması sonucu yaralanmıştı. Bütün bunlar yaşanmışken Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir anne ve babanın bebeklerini scooterla taşıdığı görüldü. Tek kişilik scooterda anne-baba ve bebeğin hiçbir önlem almadan trafikte seyir etmesi görenleri hayrete düşürdü. Anne bebeğini kucağında trafiğin en yoğun olduğu Şehitler Bulvarında scooterle gezdirdi. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya



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