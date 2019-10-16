Ölümlü Afgan kavgasının zanlıları adliyede

Önceki gece Barbaros Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında iki Afgan grup arasında çıkan kavgada Atikullah Atıkul hayatını kaybetmiş, Mohammad Göl Muhammadi ve Mohammad Zaker Kabuli olay yerinde ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilmişti. Olayla ilgili 10 kişi de gözaltına alınmıştı. Olaya karışan diğer isimler olan Hasibullah Ahmad Tar, Jamshid Jamshdi, Sharafuddin Amini, Navid Jan Samadi, Najibullah Najib, Vahidullah İbrahimi, Vafa Sameullah ve Ghulam Haydar Ghulami de Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Selahattin Murathan Yıldırım - Cenk İşver - Batuhan Hasar