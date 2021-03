Ölümlü kaza oranlarında yüzde 50 düşüş

Afyonkarahisar'da Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Bir termal otelde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan toplantıda, “2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı” çerçevesinde, yürütülecek faaliyetler değerlendirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde düzenlenen toplantının açılış töreninde konuşan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, trafik polislerinin önemine değinerek, her olayın öncesinde ilk bölgeye trafik polislerinin geldiğini söyledi. Trafik polislerinin kar, kaş demeden büyük bir özveri ile çalıştıklarına dikkat çeken Temiz şöyle devam etti:

“Ölümlü trafik kazalarını yüzde 50 azaltan dünyada iki ülkeden birisiyiz. Trafik kazalarında oluşan can kayıpları ve maddi kayıplarıyla dünyanın en büyük ülkeleri bile mücadele ediyor. Bununla onlar bile baş edemiyor. Ben rakam vermeyeceğim. Ancak Şuhut ilçemizi düşünün. Şuhut ilçe merkezinde yaşayan insanların bir yıl içinde trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybettiğini düşünün. Bu kadar insan her yıl trafik kazalarında hayatını kaybediyordu. Afyonkarahisar merkezde yaşayan nüfusu düşünün. O insanlarında yaralandığını ve ya sakat kaldığını düşünün. Her yıl böyle oluyordu.”

“Günlük ölümlü trafik kazaları 24'ten 12'ye düştü”

Toplantıda konuşan Yavuz ise trafiğin hayatın vaz geçilmez bir parçası olduğunu söyledi. Trafiğin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu olduğunun altını çizen Yavuz: “Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) üye ülkelerin dünyada küresel halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen trafikle ilgili atılması gereken adımları belirlediler. Dünyada her yıl 1 milyon 250 bin can kaybettiği yaklaşık 78 milyon civarında da kalıcı sakatlıkların olduğu bir gerçekten bahsediyoruz. Bununla mücadele sadece belli kurumları mücadelesi değildir. Bu halk sorunuyla ilgili mücadelede ülkemizde yine 2010 yılı başlarında Cumhurbaşkanımız başkanlığında imza atılmış ve dünyaya söz verilmiş. Bu can kayıplarının yüzde 50 azaltılması için. Ulaşımdan, eğitime birçok alanda iyileştirmeler trafik kazalarının azaltılmasında elbette etkisi çok büyük olmuştur. Bu çerçevede Karayolu trafik güvenliğinin 2020 yılı sonu itibariyle birinci etabı tamamlanmış oldu. 2010 yılında DSÖ ve Birleşmiş Milletler koyduğu hedefi yakaladık. Türkiye'de günde ortalama ölüm trafik kaza sayımız 24'tü. Bu 24 rakamının bugün geldiği seviye 12'dir. Yani biz 100 bin kişi başına oran aldığımız zaman 2010 yılındaki rakam 13,4'lük rakam bugün 5,8'e düşmüştür. Ve yüzde 56, 6'lık azalma yaşanmıştır. Biz bu hedefi geçen yıl 2019 yılının sonunda yakaladık” dedi.

“Trafik polislerini gördüğüm zaman huzur buluyorum”

Vali Gökmen Çiçek ise, trafik polislerini gördüğü zaman huzur bulduğunu söyledi. Çiçek şöyle konuştu: “Trafikte en büyük dönüşüm şöyle oldu. Trafik polislerine memleketin bakışı farklıydı. Kötü hatıralarla doluydu. Tabi birazda şehir efsaneleri vardı. Şimdi trafik polislerinin üniformalarınındın tutunda, kişiliklerine, karakterlerine, karşılamalarına muazzam. Şimdi onları gördüğümüz zaman huzur buluyoruz. Eskiden suçumuz olmasa bile trafikçiyi gördüğümüz zaman korkardık. Şimdi öyle değil ceza bile yazsalar trafik polisini gördüğümüz zaman rahatlıyoruz.”

Konuşmalarından ardından Yavuz, Vali Gökmen Çiçek'e hediye takdim etti.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Mevlüt Tınas