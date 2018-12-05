Ölümlü trafik kazaları yüzde 7,5 azaldı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik ekiplerince karayollarında alınan yoğun güvenlik önlemleri işe yaradı. 2018'in 11 aylık döneminde ölümlü trafik kazaları geçen yıla göre yüzde 4,5'lik düşüş gösterdi. Trafik kazalarına bağlı can kayıpları da yüzde 2.6 azaldı. Ülke genelinde 2017'de 22 milyon 134 bin 792 motorlu araç trafikte bulunurken, 2018'de bu sayı yüzde 3,2'lik artışla 22 milyon 850 bin 238 oldu. Trafikte motorlu araç sayısı artmasına rağmen bu yılın 11 aylık döneminde ülke genelinde 100 bin araca düşen trafik kazası verileri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ölümlü trafik kazasındaki azalış yüzde 7,5'i buldu. Trafik kazalarına bağlı can kayıpları sayısında yüzde 5,7, ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısında yüzde 0,3, yaralanmalı kaza sayısında yüzde 0,2, yaralı sayında ise yüzde 0,5 düşüş yaşandı.

Düşüşte denetimler ve yürütülen kampanyalar etkili oldu

Bu düşüşte özellikle trafiğin yoğun olduğu Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi yapılan yoğun güvenlik önlemleri, helikopterli ve drone ile havadan denetimler, oto yollarında ortalama hız denetimleri, trafik eğitimleri ve son dönemde trafikte farkındalığı artıcı “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyaları etkili oldu.

Trafik kazaları nedeniyle 2017 yılında yalnızca 7 bin 427 kişi hayatını kaybetti, 303 bin 663 kişi ise yaralandı.