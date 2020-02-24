Ölümlü trafik kazasında sürücü tutuklandı

Safranbolu'dan Karabük istikametine seyir halinde olan Yusuf M. idaresindeki 78 AAG 045 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek önce Yunus B. idaresindeki otomobile daha sonrada yayaya çarpmıştı. Kazada 1 kişi ölürken 4 kişi de yaralanmıştı.

Hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edilen sürücü Yusuf M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Rıdvan Bostancı