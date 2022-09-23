Olumsuz deniz koşulları balığın fiyatını artırdı

Zonguldak'ta günlerdir devam eden balık bolluğu nedeniyle palamut 5 tanesi 100 TL'den tezgahlarda satılıyordu. Ancak iki gündür devam eden kuvvetli yağışlar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Balıkçıların denize açılmaması tezgahlara zam olarak yansıdı. İki gün önce 5 tanesi 100 TL'den satılan palamut bugün tezgahlarda 5 tanesi 200 TL'den satılmaya başlandı. Balıkçılar havaların düzelmesiyle balığın fiyatının yeniden düşmeye başlayacağını belirtti.

Emre Can Bayram



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