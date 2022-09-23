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Olumsuz deniz koşulları balığın fiyatını artırdı

Olumsuz deniz koşulları balığın fiyatını artırdı
Olumsuz deniz koşulları balığın fiyatını artırdı

Zonguldak’ta balıkçıların denize açılamaması nedeniyle fiyatlar yüzde yüz oranında artışa neden oldu.

Olumsuz deniz koşulları balığın fiyatını artırdı - Tıkla İzle

Zonguldak'ta günlerdir devam eden balık bolluğu nedeniyle palamut 5 tanesi 100 TL'den tezgahlarda satılıyordu. Ancak iki gündür devam eden kuvvetli yağışlar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Balıkçıların denize açılmaması tezgahlara zam olarak yansıdı. İki gün önce 5 tanesi 100 TL'den satılan palamut bugün tezgahlarda 5 tanesi 200 TL'den satılmaya başlandı. Balıkçılar havaların düzelmesiyle balığın fiyatının yeniden düşmeye başlayacağını belirtti. 

Emre Can Bayram
 

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