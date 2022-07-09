Olumsuz hava koşulları tatilcileri durdurmadı

İzmir'in gözde tatil bölgelerinde Çeşme, bu bayramda da tatilcilerin uğrak mekanı oldu. Arife gününden ilçeye gelen tatilciler, bölgedeki otelleri yüzde 85 oranında doldurdu. Olumsuz hava koşulları ise tatilcileri durdurmadı. Rüzgarlı hava ve yer yer yağış gözlenirken, tatilciler plajda dinlendi ve denizin keyfini çıkardı. Çeşme nüfusunun, bayramın ikinci gününde günü birlik tatilcilerle birlikte 1 milyona ulaşması bekleniyor.

“Plajları, suyu, kumu, insanları çok güzel”

Almanya'dan Çeşme'ye tatile gelen Umut Kıran, “Almanya Frankfurt'tan geldim. 2 haftadır buradayım. Bayram tatilimi burada geçiriyorum. Bugün son günüm ve hava kötü ama yine de plajdayım. Çeşme'ye en son 8 sene önce gelmiştim ama seneye bayramda yine gelmeyi düşünüyorum. Çeşme'yi çok beğeniyorum. Buranın plajları, suyu, kumu, insanları çok güzel” dedi.

“Mimari dokuyu çok beğendim”

Bursa'dan otostop çekerek Çeşme'ye gelen Berkay Ada ise “Bursa'dan otostopla İzmir Çeşme'ye geldim. Çeşme'nin mimari dokusu çok hoşuma gitti. Burada plajlarda kamp yaptım. Keyifli bir tatil oldu. Bugün hava biraz kapalı ama birkaç gün daha burada kalacağım. Ardından memleketime döneceğim” diye konuştu.

Yabancı misafirler de vardı

Çeşme'nin yabancı misafirleri de bu yıl ağırlıktaydı. Akbota Kakimova, “Kazakistan'dan geliyoruz. Çeşme'de tatil yapmak güzel. Hava biraz kapalı ama güneş açmasını bekleyeceğiz” derken, Almanya'dan gelen Claire Friedrich de “Çeşme'yi çok sevdim. Buraya bir daha gelmek istiyorum. Çeşme'nin denizi çok güzel. En çok damla sakızlı ürünleri beğendim” ifadelerini kullandı.

Ali Gözeten - Ceren Atmaca