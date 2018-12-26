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Ölümün kıyısından patronu böyle kurtardı

Ölümün kıyısından patronu böyle kurtardı
Ölümün kıyısından patronu böyle kurtardı

Beylikdüzü'nde bir sanayi sitesinde 5 katlı iş yerinin çatısında intihar girişiminde bulunan genç çalışanı ölümün kıyısından patronu tarafından kurtarılması saniye saniye kaydedildi.

Ölümün kıyısından patronu böyle kurtardı - Tıkla İzle

İddiaya göre, Beylikdüzü'ndeki sanayi sitesinde işe yeni girdiği öğrenilen Serdar A. bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşıyordu. Serdar A. bugün çalıştığı 5 katlı iş yerinin en üst katına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Çatı katındaki balkona çıkarak ayaklarını aşağıya sarkıttığını görenler, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gencin kendisini aşağıya atma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri hava yastığını açtı. Bu sırada Serdar A. ile çatıda iş verenleri ve polis arasında müzakere başladı. Serdar A.'nın bir anlık boşluğundan yararlanan ve işvereni olduğu öğrenilen bir vatandaş bir anda üzerine atlayarak kurtardı. Serdar A. ifadesi alınmak üzere karakol götürülürken yaşananlar kameralara tarafından an be an kaydedildi.  

Murat Delice - Davut Genç

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