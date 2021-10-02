Ölümün teğet geçtiği o anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Derbent Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz G., sepetli motosikletiyle arkadaşının iş yerine gitmek için evinden çıktı. İzmir-Ankara Karayolu yan tarafında bulunan sokakta motosikletiyle ilerleyen Yılmaz G. bir anda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle İzmir-Ankara Karayolu'na çıkan motosiklet, seyir halindeki tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Tırın dorse kısmındaki lastiklere çarpan sepetli motosikletin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Haluk Satır - İlker Uyar