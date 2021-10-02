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Ölümün teğet geçtiği o anlar kameraya yansıdı

Ölümün teğet geçtiği o anlar kameraya yansıdı
Ölümün teğet geçtiği o anlar kameraya yansıdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sepetli motosikletinin kontrolünü kaybederek çöp konteynerine çarpan sürücü, savrulduğu yolda tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Derbent Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz G., sepetli motosikletiyle arkadaşının iş yerine gitmek için evinden çıktı. İzmir-Ankara Karayolu yan tarafında bulunan sokakta motosikletiyle ilerleyen Yılmaz G. bir anda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle İzmir-Ankara Karayolu'na çıkan motosiklet, seyir halindeki tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Tırın dorse kısmındaki lastiklere çarpan sepetli motosikletin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Haluk Satır - İlker Uyar

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