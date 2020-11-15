Ölümüne yolculuğun bedeli 10 bin lira

Yakın Çevre Yolu Samanlı Kavşağı'ndan şehir merkezine giden motosiklet sürücüsü, yüzüstü yatarak tehlike saçtı. Motosikletin plakasını da söken sürücüyü görenler, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Bursa Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden yola çıkarak sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. Ekipler, 3 günlük çalışma neticesinde sürücünün H.C. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan H.C.'ye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 2 bin 473 lira, tescilli aracı plakasız kullanmak suçundan 5 bin, abart egzozdan bin 228 lira, makas atmak suçundan bin 228, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ise 132 lira olmak üzere toplam 10 bin 61 lira para cezası uygulandı. Trafiği tehlikeye atmak suçundan adli işlem yapılan H.C.'nin kullandığı motosiklet de trafikten menedildi. H.C. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.