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Olympiakos Fenerbahçe Maç Anlatımı

Olympiakos Fenerbahçe Maç Anlatımı
Olympiakos Fenerbahçe Maç Anlatımı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a konuk oluyor.

Olympiakos 0-0 Fenerbahçe

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

6' Onyekuru sol kanattan çalımlarla yerde içeri girdi. Tisserand'ın müdahalesiyle Onyekuru yerde kaldı.

18' İrfan Can sağ çaprazdan şansını denedi. Top direkten döndü.

19' Dönen topta hızlı kontra atağa çıkan Olympiakos'ta sağ kanattan yapılan ortada Kim Min-Jae'nin müdahalesiyle top kornere çıktı.
 
20' Rossi'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Bersiha'nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Korner 
 
22' Masouras'ın ceza sahası solundan yaptığı vuruşta savunmadan dönen topa Lala gelişine vurdu. Lala'nın şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

24' Sakatlanan Papastathopoulos yerini Oussenou Ba'ya bıraktı.Sokratis Papastathopoulos - Ousseynou Ba
 

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OLYMPIAKOS: Vaclik; Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk; M'Vila, Camara; Masouras, A.Camara, Onyekuru; El Arabi.

FENERBAHÇE: Berke Özer, Osayi-Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan Can, Berisha, Rossi.

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