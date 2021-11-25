Olympiakos Fenerbahçe Maç Anlatımı

Olympiakos 0-0 Fenerbahçe
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
6' Onyekuru sol kanattan çalımlarla yerde içeri girdi. Tisserand'ın müdahalesiyle Onyekuru yerde kaldı.
18' İrfan Can sağ çaprazdan şansını denedi. Top direkten döndü.
19' Dönen topta hızlı kontra atağa çıkan Olympiakos'ta sağ kanattan yapılan ortada Kim Min-Jae'nin müdahalesiyle top kornere çıktı.
20' Rossi'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Bersiha'nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
Korner
Korner
22' Masouras'ın ceza sahası solundan yaptığı vuruşta savunmadan dönen topa Lala gelişine vurdu. Lala'nın şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
24' Sakatlanan Papastathopoulos yerini Oussenou Ba'ya bıraktı.Sokratis Papastathopoulos - Ousseynou Ba
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OLYMPIAKOS: Vaclik; Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk; M'Vila, Camara; Masouras, A.Camara, Onyekuru; El Arabi.
FENERBAHÇE: Berke Özer, Osayi-Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan Can, Berisha, Rossi.