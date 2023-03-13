Omanağzı'nda bahçelerde ilkbahar temizliği

Ormanağzı köyü Pokens Mahallesi sakinlerinden Ömer Aydın, "Bahçemizde bahar temizliği yapmaktayım. Ağaçlarımız yaprak açmak üzere, biz de kenar köşesinin temizliğini yapıyoruz" dedi.

Pokens Mahallesi sakinlerinden Ahmet Kurt, "Köyümüze ilkbahar geldi artık. Bahçelerimizin temizliği, gübrelemesi, ağaç budaması, ağaçların diplerinin açılması gibi işleri yapıyoruz" diye konuştu.

Dursun Murat Aydın

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