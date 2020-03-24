Ömer Çelik: 'Hürmetle, saygıyla ve özenle yaklaşmalıyız yaşlılarımıza'

AK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye'nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Hürmetle, saygıyla ve özenle yaklaşmalıyız yaşlılarımıza. Hayatımızın tecrübe ve şefkat sütunlarıdır onlar. Ailelerimizin abideleridir hepsi. Yaşlılarımızı korumak hayata hürmetin bir gereğidir. Yaşlılara saygı, hayata saygıdır. Allah hepsine sağlıklı ömürler nasip etsin. Bazı saygısızlar, yaşlılarımız için aldığımız tedbirleri incitici davranışlara dönüştürüyor. Yaşlılarımıza sanki virüs taşıyıcılarıymış gibi cahilce ve saygısızca davranışlar sergiliyorlar. Alınan tedbirlerin hepsi yüksek risk grubunda olduğu için yaşlılarımızı koruma amaçlıdır” ifadelerine yer verdi.

İlker Turak