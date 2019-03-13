Ömer Çelik'ten Mansur Yavaş açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş'ın dün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalara işaret ederek, “Birtakım yalan beyanlar var. Birkaç gündür sustuklarını bu işin arkasında kimin olduğunu görmek istediklerini söylediler. Bir tarafgillik tutumu sergilediğimizi söyledi. Benim saygıdeğer işadamı gibi bir ifade kullanmam söz konusu olmamıştır. Bu konuda bilgi sahibi değiliz. Biz Mansur Yavaş ve bu kişi ile ilgili taraf da değiliz. Bu kişi hakkındaki kararı mahkemeler verecek. Tezgah arıyorlarsa şuan da içinde bulundukları siyasi atmosfere bakmaları gereken durumdur. Bu rakipler meselesi değildir. Ak partinin Mansur Yavaş diye bir meselesi yoktur. Bizim meselemiz saygıdeğer ankara seçmenine CHP'nin nasıl bir adayla çıktığı meselesidir” dedi.

“Bizim açıklamamız netti” diyen Çelik, “600 bin dolarlık senedin sahte çıktığını ifade ettik. Mesele, Mansur Yavaş'ın buna nasıl cevap verdiğidir. ‘Bana iftira atıldı' diyor. İftira tezgah gibi siyasi manipülasyonlar bizim kapımızdan giremez. Sorulan sorunun iftira olmadığı açıktır. Biz hayal mahsülü durumdan bahsetmiyoruz” açıklamasında bulundu.