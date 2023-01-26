Ömer Erdoğan: 'İnşallah taraftarlarımızın önünde güzel bir futbolla 3 puanı alan taraf oluruz'

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü evinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

“İnşallah taraftarlarımızın önünde güzel bir futbolla 3 puanı alan taraf oluruz”

MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde sürdürülen hazırlıklarla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, takım olarak iyi bir gidişata sahip olduklarına dikkati çekerek, “Futbol anlamında belki son maçlarda sonuca yansıtamadık ama ilerisi için çok umut vadeden bir futbol oynuyorduk, çok iyi mücadele eden bir futbolcu grubumuz vardı. Son iki maçta bu iyi oyunun karşılığını galibiyetler ve puanlarla almış olduk. Şimdi içeride oynayacağımız çok önemli bir Gaziantep maçı var. Özellikle son maçtaki galibiyetin anlamının daha iyi olması için bu maçta galip gelmemiz gerekiyor. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İnşallah dolu bir stadyumda, taraftarlarımızın önünde güzel bir futbolla 3 puanı alan taraf oluruz” diye konuştu.

“Önemli olan bizim neler yapabileceğimiz”

Gaziantep FK'nın Teknik Direktör Erol Bulut ile yollarını ayırması nedeniyle oluşan belirsizliğin kendi oyun planlarında bir değişiklik oluşturmayacağını vurgulayan Erdoğan, “Önemli olan bizim neler yapabileceğimiz. Biz de artık bazı şeyleri oturtturduk. Özellikle takım savunmasını çok ciddi ve iyi bir şekilde yapıyoruz. Analizlerde de özellikle oyuncularıma ısrarla gösterdiğim şey, bizim Konya'da sonuca ulaşmamızın nedeni gerçekten takım halinde çok iyi savunma yapmamızdı. Önceki oynadığımız Galatasaray deplasmanı, Adana Demirspor deplasmanı, Beşiktaş kupa maçında futbol olarak, pozisyon olarak daha dolu bir oyun vardı ama Konya maçında da öyle bir futbol gerekiyordu. Biz her zaman keyif veren futbol oynamak, topa çok sahip olmak ve pozisyon üretmek istiyoruz ama bazı maçlarda maçın gidişatına göre oyuncuların oyuna göre reaksiyon göstermesi gerekiyor. Bu da karakteri ile ilgili. Bazen rakibin oyun anlayışı gidişatı başka bir oyuna itiyor. Oyuncularım konusunda beni en çok mutlu eden şey, herkes saha içerisinde çok fazla sorumluluk alıyor. Bizi bundan sonra da başarıya götürecek en önemli faktörlerden bir tanesi saha içerisinde herkesin sorumluluk alması ve dayanışması” ifadelerini kullandı.

Muhammed Musab Gümüşer - Cem Geçim - Evren Doğru

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.