İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ömer Erdoğan: 'Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz'

Ömer Erdoğan: 'Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz'
Ömer Erdoğan: 'Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçından sonra yaptığı açıklamada, “Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Son 8’e kaldık, rakibimizi bekleyip orada da iddiamızı devam ettirmek istiyoruz“ dedi.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Ankaragücü evinde Beşiktaş'ı penaltı atışlarıyla 4-3 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Duran topta maalesef yediğimiz gol sonrası maç uzatmalara gitti. Orada yorgunluk belirtileri vardı ve fazla oyuncu değiştirme seçeneğimiz olmadığı için biraz açıkçası bazı mevkilerde sıkıntı yaşadık. Giren oyuncular çok büyük katkı sağladı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Son 8'e kaldık, rakibimizi bekleyip orada da iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Maçın ilk dakikasından penaltılara kadar takımına moral motivasyon ve saha içerisindeki performansı artıracak kadar destek verdiler“ ifadelerine yer verdi.

Ahmet Furkan Gülap - Cem Geçim - Muhammed Musab Gümüşer - Kemal Diri
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.