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Ömer Erdoğan: 'Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk ama başaramadık'

Ömer Erdoğan: 'Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk ama başaramadık'
Ömer Erdoğan: 'Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk ama başaramadık'

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından konuşan MKE Ankaragücü teknik direktörü Ömer Erdoğan, “Bugün özellikle buraya gelen taraftarlarımızı mutlu etmek ve başkanımıza moral vermek istiyorduk ama başaramadık” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. Haftasında MKE Ankaragücü konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü teknik direktörü Ömer Erdoğan, “Çok kötü bir başlangıç yaptık. Maalesef maçın ilk dakikalarında yediğimiz bir talihsiz gol oldu. Uyarmamıza rağmen çok tehlikeli bölgede yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Oyuna ortak olduk. İlk yarıya bakınca yeterince pozisyona girdiğimize inanıyorum. Sonlandırmada, savunma hattının ardına koşularda pozisyonları değerlendiremedik. Savunmadan çıkarken diyagonel attığımız pasta 2'nci golü yedikten sonra işimiz iyice zorlaştı. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Bugün özellikle buraya gelen taraftarlarımızı mutlu etmek ve başkanımıza moral vermek istiyorduk ama başaramadık” ifadelerini kullandı.

Mevlüt İşli - Hidayet Türkyılmaz - Muhammed Musab Gümüşer - Ali Nargüner - Cem Geçim - Sadettin Aliusta
 

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