Ömer Erdoğan: 'Yeterince pozisyon bulduk, sonlandırmada sıkıntı yaşadık'

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Öncelikle başta oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Galatasaray deplasmanında iyi mücadele ettiler. Son dakikaya kadar beraberliği yakalamak için çok iyi oyun sergilediler. Maça kontrollü başladık. 1-0 da öne geçtik. Gomis'in golünü çalıştığımız şekilde yedik. 2-1'den sonra oyunun kontrolünü yine elimize aldık. Yeterince pozisyon bulduk. Sonlandırmada sıkıntı yaşadık. Bizim bu haftaya kadar ne ciddi sıkıntımız, pozisyonları değerlendirmede sıkıntı yaşıyoruz. Bunu geliştirirsek inşallah Ankaragücü daha iyi yerlere, daha üst sıralara tırmanacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Emre Kılınç sahanın en iyi oyuncusuydu"

Emre Kılınç'ın kaçırdığı golden dolayı tepki görmesinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Emre Kılınç sahanın en iyi oyuncusuydu. Çok iyi mücadele etti. Belki de aramıza katıldıktan sonra en iyi maçıydı. Golü atmak isterdi ama şanssızlık diyeyim. Doğru tarafa vurdu, Muslera ters taraftaydı. Sonlandırma şanssızlık. Onun dışında sahada çok iyi bir Emre vardı" şeklinde konuştu.

Maçın hakemi Zorbay Küçük'ün performansının sorulması üzerine Ömer Erdoğan, "Maçın genelinde hakemin oyunun skorun değiştirecek bir karar verdiğini düşünmüyorum. Hakeme çok sinirlendiğim, daha doğrusu üzüldüğüm nokta, maçın son bölümünde özellikle Galatasaraylı topçular yerde yattığı zaman, biz hücuma çıkarken oyunu durdurması. Oyunu durduruyor, maç soğuyor. Bunları hakemin daha iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz de burada mücadele ediyoruz. Maçın gidişatını değiştirecek karar verdiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

İspanyol futbolcu Jese'nin dizinde bir problem olduğunu ve dün antrenmanı tamamlayamadığını ifade eden Erdoğan, o yüzden kadroya alınmadığını söyledi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol



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