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Ömerli barajında balık ölümleri korkuttu

Ömerli barajında balık ölümleri korkuttu
Ömerli barajında balık ölümleri korkuttu

Ömerli Barajına yürüyüşe giden vatandaşlar, onlarca ölü balık ile karşılaştı. Çevrede ölmüş balıkların olduğunu gören vatandaşlar hayrete düştü.

Ömerli barajında balık ölümleri korkuttu - Tıkla İzle

İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nın bir bölümünde bulunan onlarca ölü balık dikkat çekti.

Barajda geçtiğimiz gün suların çekildiği Kurnaköy mevki'inde onlarca ölü balığı görenler hayrete düştü.

Edinilen bilgilere göre, Kurnaköy mevki'inde yapılan çökertme havuzları, balık geçişlerine uygun yapılmamasından dolayı, yumurta bırakan balıklar derin sulara ulaşamadıklarından dolayı su birikintilerinde mahsur kaldı.

Birikinti sularda mahsur kalan balıklar suyun çekilmesi ve buharlaşmasıyla yaşam alanı bulamadıklarından dolayı öldüğü belirtildi. Ömerli barajında yaşanan balık ölümlerinden dolayı çevrede bulunan vatandaşlar tedirginlik yaşadı.

Halit Arslan
 

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